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بوريل: الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم قوي وهناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-11-2024 | 03:33
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