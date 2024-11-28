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إذاعة الجيش الإسرائيلي: استهداف السيارة في مركبا هدفه إبعادها وليس قتل من فيها

Lebanon 24
28-11-2024 | 03:46
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