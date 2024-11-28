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بوصعب: أي اتفاق يوقف الحرب هو مرحب به وبنود الاتفاق الاخير حفظت السيادة

Lebanon 24
28-11-2024 | 03:56
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