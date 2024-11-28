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النائب أحمد الخير: نحاول تأمين أكبر عدد ممكن من الكتل لتبنّي أحد الاقتراحات الموجودة بشأن التمديد لقائد الجيش

Lebanon 24
28-11-2024 | 03:51
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