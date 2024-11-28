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افرام: للالتزام باتفاقية وقف النار وخيمة الدولة اللبنانية تحمي الجميع من بينهم حزب الله

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:03
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