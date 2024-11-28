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افرام : سنّ التقاعد في الجيش ما زال قديماً وعلينا البحث في الموضوع ورسالتي إلى "حزب الله" هي الإلتزام بإتّفاق وقف النار

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:03
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ميقاتي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بما فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة المظاهر مسلحة في جنوب الليطاني
lebanon 24
28/11/2024 14:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
28/11/2024 14:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن فضل الله: شعبنا وأهلنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم و"كتلة الوفاء للمقاومة" جاءت لتقوم بما عليها ولتأكيد تمسّكنا بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا
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28/11/2024 14:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/11/2024 14:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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