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رويترز عن مصدر بالدفاع التركية: نتابع عن كثب التحركات الأخيرة للمعارضة في شمال سوريا

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:05
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