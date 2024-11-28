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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تنتشر في جنوب لبنان وتقوم بالتعامل مع أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:07
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