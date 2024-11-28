Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بينهم طفل.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية
lebanon 24
28/11/2024 14:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 فلسطينيا في الضفة الغربية
lebanon 24
28/11/2024 14:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم أطفال... الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة
lebanon 24
28/11/2024 14:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه "ضبط أسلحة إيرانية في سوريا كانت ستنقل إلى الضفة الغربية"
lebanon 24
28/11/2024 14:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2024-11-28
06:56 | 2024-11-28
06:48 | 2024-11-28
06:40 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24