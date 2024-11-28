Advertisement

أخبار عاجلة

مناوشات بين الشرطة البريطانية وناشطين متضامنين مع فلسطين خلال وقفة أمام مقر وزارة الخارجية

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يستنكر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال أمام إدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
28/11/2024 14:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري خلال لقائه كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة يؤكد ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين
lebanon 24
28/11/2024 14:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الاردنية تدين إقرار "الكنيست" مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
28/11/2024 14:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تنفي صحة اتهام نتنياهو لها بالوقوف خلف محاولة اغتياله من خلال استهداف منزله بطائرة مسيّرة
lebanon 24
28/11/2024 14:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2024-11-28
06:56 | 2024-11-28
06:48 | 2024-11-28
06:40 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
06:36 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24