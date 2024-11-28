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فضل الله: لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعاون ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان وأن تُدافع عن أرضها

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:16
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