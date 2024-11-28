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جورج عدوان: لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:23
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عدوان: لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم سلاح خارج الدولة
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