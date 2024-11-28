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عدوان: لن نقبل إلا بأن تستعيد الدولة كامل قرارها في كلّ المناطق وتطبيق القوانين

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:24
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بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: لوقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية ولإيجاد حلّ جذري لهذا العدوان ولضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
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