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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسنرد على أي انتهاك
Lebanon 24
28-11-2024
|
06:36
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