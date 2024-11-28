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استثنائياً تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للاوتوستراد (التحكم المروري)
Lebanon 24
28-11-2024
|
07:42
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