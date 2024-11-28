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الحوثي: حزب الله أثبت أنّه ما زال قوياً جداً وأنّ مستوى قدراته ما زال كبيراً وهذا واضح من خلال خسائر العدوّ

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:14
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