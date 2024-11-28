15
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
لودريان غادر السرايا من دون الإدلاء بأيّ تصريح
Lebanon 24
28-11-2024
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر عين التينة من دون الإدلاء بأيّ تصريح
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر عين التينة من دون الإدلاء بأيّ تصريح
28/11/2024 19:24:51
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتهاء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الإيرانيّة ومُغادرة الأخير من دون الإدلاء بأيّ تصريح
Lebanon 24
إنتهاء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الإيرانيّة ومُغادرة الأخير من دون الإدلاء بأيّ تصريح
28/11/2024 19:24:51
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
28/11/2024 19:24:51
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع موريس سليم لـ "الجديد" أثناء مغادرته السرايا: لم نبحث حتى الآن أي أمر له علاقة بوقف إطلاق النار ولم نتبلّغ أي مسودّة
Lebanon 24
وزير الدفاع موريس سليم لـ "الجديد" أثناء مغادرته السرايا: لم نبحث حتى الآن أي أمر له علاقة بوقف إطلاق النار ولم نتبلّغ أي مسودّة
28/11/2024 19:24:51
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما كشفته "أسلحة حزب الله".. معلومات كثيرة!
Lebanon 24
هذا ما كشفته "أسلحة حزب الله".. معلومات كثيرة!
12:51 | 2024-11-27
27/11/2024 12:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُعلن "النصر".. بيانٌ رسمي وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
"حزب الله" يُعلن "النصر".. بيانٌ رسمي وهذا ما جاء فيه
13:47 | 2024-11-27
27/11/2024 01:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "الوحدة 127" في "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة عن "الوحدة 127" في "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
16:01 | 2024-11-27
27/11/2024 04:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
10:48 | 2024-11-28
28/11/2024 10:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... إعلاميّة فقدت توأمها بعد عامين من الزواج: أنا حزينة
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... إعلاميّة فقدت توأمها بعد عامين من الزواج: أنا حزينة
06:59 | 2024-11-28
28/11/2024 06:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:22 | 2024-11-28
نتنياهو للقناة 14: خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها
12:19 | 2024-11-28
عراقجي: تاريخ إسرائيل يشير إلى عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات
12:13 | 2024-11-28
الخارجية التونسية تؤكد ضرورة أن يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لوقف "نزيف حرب الإبادة المُمنهجة" في حق الشعب الفلسطيني
12:12 | 2024-11-28
القناة 14 الاسرائيلية: نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان حال حدوث انتهاك لوقف إطلاق النار
12:04 | 2024-11-28
وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
11:46 | 2024-11-28
العاهل الأردني ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان في اتصال هاتفي على أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
28/11/2024 19:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24