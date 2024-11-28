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لودريان خلال لقائه ميقاتي: اردت القيام بهده الجولة لاستطلاع الاوضاع والبحث مع مختلف الاطراف في امكان التفاهم على انتخاب رئيس خصوصا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة انتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:51
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