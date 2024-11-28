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رئيس وزراء اليونان لميقاتي: ندعم لبنان في هذه الظروف التي يمرّ بها ومستعدون لبذل كل جهد لتعزيز استقرار الوضع اللبناني

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:55
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