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بن غفير: لم يكن عبثا أنني عارضت اتفاق وقف إطلاق النار أقول لنتنياهو علينا ألا نتوقف فنحن نرى الاتفاق ينتهك مرارا وهنا في الجنوب أيضاً يجب ألا نتوقف

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:37
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