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رويترز عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران أبلغت الوكالة نيتها ضخ يورانيوم خام في أجهزة طرد مركزي

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:22
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