Advertisement

أخبار عاجلة

سفير مصر في لبنان علاء موسى : جولة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان على المسؤولين اللبنانيين كانت ايجابية (LBCI)

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير مصر في لبنان علاء موسى: الدول المانحة لن تذهب بإعادة الاعمار من دون وجود رئيس للجمهوية في لبنان (LBCI)
lebanon 24
29/11/2024 01:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: السفيرة الأميركية في بيروت أبلغت المسؤولين اللبنانيين أن المبعوث الأميركي هوكستين لن يزور لبنان قبل تأكده من إمكانية التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
29/11/2024 01:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: زرنا ميقاتي والسفير البابوي وكانت مناسبة للبحث في كلّ ما آل إليه الوضع مع التشديد على ضرورة الوحدة بين اللبنانيين وتأكيد المساعدة لانتخاب رئيس يحظى بقبول عند الشعب
lebanon 24
29/11/2024 01:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي لدى لبنان: لا يمكننا التكهن بنتيجة الانتخابات الأميريكية على لبنان وعلينا الانتظار والاستمرار ببذل الجهود لوقف اطلاق النار (LBCI)
lebanon 24
29/11/2024 01:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2024-11-28
18:11 | 2024-11-28
18:09 | 2024-11-28
17:59 | 2024-11-28
17:55 | 2024-11-28
17:49 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24