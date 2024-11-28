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سفير مصر في لبنان علاء موسى: الدول المانحة لن تذهب بإعادة الاعمار من دون وجود رئيس للجمهوية في لبنان (LBCI)

Lebanon 24
28-11-2024 | 14:00
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