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الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني واليونيفيل حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701

Lebanon 24
28-11-2024 | 14:15
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