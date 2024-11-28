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سموتريتش: حصلنا على وعد بعدم صدور قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الفترة الانتقالية بأميركا

Lebanon 24
28-11-2024 | 14:54
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