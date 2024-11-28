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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: وتيرة الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية زادت في الأشهر الماضية

Lebanon 24
28-11-2024 | 17:17
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