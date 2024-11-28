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الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين بالضفة تضاعفت 3 مرات في موسم الزيتون العام الحالي مقارنة بثلاثة أعوام سابقة

Lebanon 24
28-11-2024 | 17:21
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