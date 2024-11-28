Advertisement

أخبار عاجلة

اندلاع حريق بمنشأة طبية في كييف بعد هجوم روسي بطائرة مسيرة

Lebanon 24
28-11-2024 | 17:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس الروسية: انفجار وحريق في مصنع للكيماويات في منطقة تامبوف الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة
lebanon 24
29/11/2024 04:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر روسية: اندلاع حريق في مستودع وقود في بيلغورود إثر هجوم بمُسيّرات أوكرانية
lebanon 24
29/11/2024 04:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية في كييف: البنية التحتية لمنشآت الطاقة الأوكرانية تتعرض لهجوم صاروخي روسي واسع (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2024 04:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي: اندلاع حريق في مؤسسة صناعية في مدينة كالوجا بعد هجمات بمسيّرات أوكرانية
lebanon 24
29/11/2024 04:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2024-11-28
18:49 | 2024-11-28
18:28 | 2024-11-28
18:23 | 2024-11-28
18:17 | 2024-11-28
18:11 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24