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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو حاول نقل مكان إدلائه بشهادته في قضايا فساد إلى "مكان ليس محكمة"
Lebanon 24
28-11-2024
|
22:39
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