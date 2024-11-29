Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة النقل البريطانية تستقيل من منصبها بعد اعترافها بإدانتها قبل 10 سنوات

Lebanon 24
29-11-2024 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة النقل الإسرائيلية: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت سخافة قانونية وإسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها
lebanon 24
29/11/2024 09:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مناوشات بين الشرطة البريطانية وناشطين متضامنين مع فلسطين خلال وقفة أمام مقر وزارة الخارجية
lebanon 24
29/11/2024 09:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: علينا خلق الظروف اللازمة لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات
lebanon 24
29/11/2024 09:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للحرة: وجهنا ضربة قوية لحزب الله وأعدناه إلى الوراء سنوات طويلة
lebanon 24
29/11/2024 09:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:35 | 2024-11-29
02:22 | 2024-11-29
02:21 | 2024-11-29
02:21 | 2024-11-29
02:19 | 2024-11-29
02:10 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24