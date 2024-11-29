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غوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة

Lebanon 24
29-11-2024 | 01:32
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