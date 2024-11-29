Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إسبانيا: لا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الاول 2023 ونواصل التأكد من عدم وجود مبيعات (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسرائيل: غوتيريش لم يرحب بتصفية السنوار ولم يعتبر حماس منظمة إرهابية بعد 7 تشرين الاول (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2024 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: القرار الذي اتخذته وكالة الطاقة الذرية مهم لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية
lebanon 24
29/11/2024 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر: نتعامل مع الجهات المعنية بهولندا بشأن الاعتداء على إسرائيليين في أمستردام (الجزيرة)
lebanon 24
29/11/2024 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة تديرها باريس في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية
lebanon 24
29/11/2024 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2024-11-29
04:44 | 2024-11-29
04:43 | 2024-11-29
04:43 | 2024-11-29
04:42 | 2024-11-29
04:13 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24