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وزير خارجية إسبانيا: لا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الاول 2023 ونواصل التأكد من عدم وجود مبيعات (الجزيرة)
Lebanon 24
29-11-2024
|
03:49
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