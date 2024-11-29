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المحكمة العليا بهولندا توصي بتنفيذ حكم إلزام الدولة بمنع تصدير مكونات إف 35 لإسرائيل

Lebanon 24
29-11-2024 | 04:44
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