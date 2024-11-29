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الأمم المتحدة: التمويل الإنساني للسودان بلغ "مستويات حرجة" وعلى المجتمع الدولي مضاعفة جهوده فورا

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:05
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