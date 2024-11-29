رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع استثنائي في معراب: نبدي تعاطفنا الكامل مع العائلات التي فقدت أحد أفرادها ومع الجرحى وكل من فقد منزلاً أو رزقه وكل من اضطر لترك منزله

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