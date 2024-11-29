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رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة بنيامين: ندعو رئيس الحكومة ووزير الدفاع لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة

Lebanon 24
29-11-2024 | 07:54
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