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الجيش الإسرائيلي: 4 من المصابين في عملية إطلاق النار قرب أرئيل هم من الجنود

Lebanon 24
29-11-2024 | 09:47
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