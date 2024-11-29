Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: عندما بدأنا حرب المساندة لغزة أكدنا مرراً وتكراراً أننا لا نريد الحرب بل كنا نريد الإسناد

Lebanon 24
29-11-2024 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لـ "الجزيرة": جاهزون لأي سيناريو مع أننا لا نريد الحرب ولا التصعيد
lebanon 24
29/11/2024 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه
lebanon 24
29/11/2024 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: عندما لا يُحقق العدوّ أهدافه يعني أننا انتصرنا ونحن نُواجه أهداف العدوّ
lebanon 24
29/11/2024 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان
lebanon 24
29/11/2024 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:17 | 2024-11-29
13:10 | 2024-11-29
13:05 | 2024-11-29
12:56 | 2024-11-29
12:54 | 2024-11-29
12:41 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24