قاسم: العدوان البري الإسرائيلي أخذ شكل الحرب الواسعة والشاملة على لبنان ووضع العدو سقفاً لها وهو إبادة حزب الله وإعادة سكان الشمال والبناء على شرق أوسط جديد

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