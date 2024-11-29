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قاسم: الناس أكدوا الإنتصار والبيوت تُعوّض

Lebanon 24
29-11-2024 | 11:47
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قاسم: أشكرك يا سيدي نصرالله لأنك كنت شرارة الإنتصار
lebanon 24
29/11/2024 20:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حققنا انتصاراً كبيراً يفوق الإنتصار الذي حققناه في تموز عام 2006 بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة
lebanon 24
29/11/2024 20:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: كنت أرغب في إلقاء كلمتي خلال اليوم الأول احتفاء بالانتصار لكن عندما رأيت جموع الناس يذهبون إلى قراهم ومدنهم بعد لحظة واحدة من وقف إطلاق النار فجر الأربعاء ارتأيتُ أن أنتظر تعابيرهم لآخذ منها حتى أعبر عن مشاعرهم بدل أن أطلق مشاعر تُخالف ما يقولو
lebanon 24
29/11/2024 20:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الإسرائيلي ضغط على أهلنا قتلاً وتهجيراً لكنه لم ينجح أمام أشرف الناس الثابتين المضحين الصابرين كما أنه راهن على الفتنة الداخلية فكانت المراهنة فاشلة بسبب التعاون بين الطائف والمذاهب والمناطق والبلديات والقوى المختلفة سياسية ومدنية وصحية
lebanon 24
29/11/2024 20:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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