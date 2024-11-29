قاسم: إتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة وليس اتفاقاً جديداً يتطلب توقيعاً من دول بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بتطبيق القرار 1701

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