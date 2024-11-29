قاسم: نظرتنا إلى الجيش اللبناني هي أنه جيش وطني قيادة وضباطاً وأفراداً وهو سينتشر في وطنه ووطننا وهؤلاء هم أبناؤنا الذين يعبرون عن مهمة مقدسة وهي حفظ الأمن في لبنان وعلى الحدود مع العدو الإسرائيلي

Lebanon 24