Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: نشكر الشهداء الكبار الذين مهدوا لنا طريق القوة والعزّة وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصرالله

Lebanon 24
29-11-2024 | 11:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: إسرائيل بدأت المواجهة معنا عبر العمل الأمني من خلال تفجير "البيجر" وقتل القادة وخاصة الأمين العام السيد الشهيد حسن نصرالله
lebanon 24
29/11/2024 20:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نظرتنا إلى الجيش اللبناني هي أنه جيش وطني قيادة وضباطاً وأفراداً وهو سينتشر في وطنه ووطننا وهؤلاء هم أبناؤنا الذين يعبرون عن مهمة مقدسة وهي حفظ الأمن في لبنان وعلى الحدود مع العدو الإسرائيلي
lebanon 24
29/11/2024 20:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: انها المرة الاولى التي يحل يوم الشهيد والسيد نصرالله لا يطل علينا
lebanon 24
29/11/2024 20:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم في أول خطاباته كأمين عام.. "على خطى السيد الشهيد"!
lebanon 24
29/11/2024 20:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:19 | 2024-11-29
13:17 | 2024-11-29
13:10 | 2024-11-29
13:05 | 2024-11-29
12:56 | 2024-11-29
12:54 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24