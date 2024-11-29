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قاسم: سنتابع مع شعبنا وأهلنا عملية الإعمار وإعادة البناء ولدينا الآليات المناسبة وسنتعاون مع الدولة

Lebanon 24
29-11-2024 | 11:59
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