قاسم: سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وإن شاء الله يتم هذا الانتخاب في الموعد المحدد يوم 9 كانون الثاني المقبل

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