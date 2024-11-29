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قاسم: سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وإن شاء الله يتم هذا الانتخاب في الموعد المحدد يوم 9 كانون الثاني المقبل
Lebanon 24
29-11-2024
|
12:00
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