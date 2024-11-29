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الرئاسة الفلسطينية: ندين مجازر العدو المتواصلة بحق شعبنا في غزة وآخرها مجزرة بيت لاهيا التي أسفرت عن أكثر من 100 شهيد

Lebanon 24
29-11-2024 | 13:10
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