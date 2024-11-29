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مادورو خلال المؤتمر العالمي للتضامن مع فلسطين: إسرائيل وقّعت الاتفاق مع لبنان ثم ذهبت إلى سوريا عبر الجماعات الإرهابية التي تدعمها لشنّ هجوم على حلب

Lebanon 24
29-11-2024 | 19:03
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