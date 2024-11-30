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غانتس: الترتيب الحالي لوقف إطلاق النار مع حزب الله يستند إلى احتمال أن تضطر إسرائيل للعودة مرة أخرى إلى القتال

Lebanon 24
30-11-2024 | 02:07
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