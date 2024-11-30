الخارجية المصرية: وزير الخارجية أكد لنظيره السوري موقف القاهرة الداعم لدمشق وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة ووحدة أراضيها

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