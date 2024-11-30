Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع العراقي يصل سنجار لتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
30-11-2024 | 04:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات من الجيش العراقي تتحرك من الموصل باتجاه الحدود مع سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/11/2024 13:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظل الأحداث الأمنية.. العراق يشدد الرقابة على الحدود مع سوريا
lebanon 24
30/11/2024 13:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي لفايننشال تايمز: لا يمكننا قبول وجود عسكري إيراني في سوريا
lebanon 24
30/11/2024 13:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي لفايننشال تايمز: نحن بحاجة إلى وقف نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا والعراق إلى لبنان
lebanon 24
30/11/2024 13:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:16 | 2024-11-30
06:13 | 2024-11-30
06:08 | 2024-11-30
06:07 | 2024-11-30
05:37 | 2024-11-30
05:31 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24